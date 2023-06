Auch das Kino ist betroffen Klimaanlage in den Clemens-Galerien ist defekt

Der Defekt kommt für die Kinobetreiber zur Unzeit. Denn ausgerechnet an diesem Wochenende sollen die Temperaturen erstmals auf an die 30 Grad steigen – und die Filmfans werden wohl ins Schwitzen geraten. Um eine Entschädigung zu bieten, hat die Lumen-Geschäftsführung beschlossen, dass es von Freitag bis mindestens Sonntag Vergünstigungen gibt. Bei allen Gästen, die zu zweit oder in einer durch zwei teilbaren Anzahl kommen, gilt für alle Vorstellungen die Regel „zwei Tickets zum Preis von einem.“ Und für Gruppen ab drei Personen oder in jeder anderen ungeraden Zahl gibt es ein „2/1-Modell“. Das heißt, fünf Personen erhalten zwei Freikarten. Vorverkaufstickets werden umgebucht.