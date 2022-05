Kleingärten am Bussche-Kessel-Weg : CDU hat Bedingungen für Flächentausch

Solingen Nachdem SPD, Grüne und FDP einen Antrag zum Flächentausch in Sachen Kleingärten Bussche-Kessel-Weg gestellt haben, regt sich nun Widerstand seitens der CDU. Die Union will vor einer Zustimmung unter anderem über die Verkehrsproblematik im Westen Solingens reden. Auch die BfS kritisiert die „Ampel“.

Die CDU-Ratsfraktion lehnt einen Flächentausch zum Erhalt der Kleingärten am Bussche-Kessel-Weg in Ohligs zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab – und macht ihre Zustimmung zu einem Antrag von SPD , Grünen sowie FDP von Bedingungen abhängig.

Wie die CDU-Fraktion am Freitag mitteilte, ist für sie die Einstufung einer Fläche „An der Gemarke“ als Ersatz für eine Bebauung der Kleingartenanlage mit Gewerbe nur denkbar, „wenn die offenen Fragen hinsichtlich einer alternativen Verkehrsanbindung und der Integration der Gewerbefläche in die umliegende Wohnbebauung geklärt sind und breit diskutiert werden“, hieß es seitens der Christdemokraten, die damit die Frage Bussche-Kessel-Weg mit den seit vielen Jahren bestehenden Verkehrsproblemen im Solinger Westen verbinden.

So bedürfe es „in jedem Fall einer fundierten Alternativplanung für den zukünftigen Verkehrsfluss sowie die Anbindung an das Fernstraßennetz“, verdeutlichte die CDU am Freitag ihre Position. Dabei seien ein Kreisel Bonner Straße, die Anbindung des Gewerbegebietes Scheuren an die Viehbachtalstraße sowie eine digitale Ampelschaltung auf den Achsen Landwehr – Aufderhöhe sowie Landwehr – Ohligs erforderlich, so die CDU, die zudem auch noch Fragen zu einer Gewerbefläche „An der Gemarke“ hat.