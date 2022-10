Fundtier in Solingen : Kleiner Ziegenbock von zu Hause ausgebüxt

Dieser junge Ziegenbock wartet auf seine Besitzer. Foto: Tier- und Vogelpark Solingen/Janett Heinrich

Solingen Das Tier war am Sonntag vom Ordnungsamt auf der Düsseldorfer Straße in Ohligs eingefangen und in den Vogelpark gebracht worden. Aber dort kann der zutrauliche Bock nicht bleiben.

Die Passanten in Ohligs und die sofort informierten Mitarbeiter des Solinger Ordnungsamtes staunten nicht schlecht. Ein kleiner Ziegenbock hat sich am Sonntag offensichtlich selbstständig gemacht und einen Ausflug in die Ohligser City unternommen.

Jedenfalls wurde das Tier mittags plötzlich auf der Düsseldorfer Straße gesichtet, weswegen das Ordnungsamt eingreifen und den Bock einfangen musste. Anschließend brachten ihn die Stadtbediensteten zunächst einmal im nahen Solinger Vogel- und Tierpark unter. Doch dort kann das kleine und sehr zahme Böckchen auf Dauer nicht bleiben. „Da wir nicht wissen wo er herkommt, kann man Krankheiten nie ganz ausschließen und er ist auch nicht kastriert, sodass er nicht zu den andern kann“, sagte die leitende Tierpflegerin des Vogel- und Tierparks, Janett Heinrich, am Dienstag. Aus diesem Grund lebt der Ziegenbock augenblicklich ganz alleine in einem Gehege.

Wobei sich Janett Heinrich sicher ist, dass der Kleine irgendwo vermisst wird. „Er ist so freundlich und aufgeschlossen, sodass er einen sehr guten Kontakt zu seinen Menschen gehabt hat“, sagte die Tierpflegerin, die die Besitzer des Tieres bittet, sich unter ☏ 02 12 / 759 36 beim Vogel- und Tierpark zu melden.

(or)