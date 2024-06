Trotz Streifen des Ordnungsdienstes Beschwerden über Obdachlose in Unterführung des Solinger Hauptbahnhofs

In den zurückliegenden Jahren haben sowohl die Deutsche Bahn AG, als auch die Stadt Solingen manche Mühe auf sich genommen, um den Solinger Hauptbahnhof in Ohligs auf der Höhe der Zeit zu halten. So investierte allein die Bahn als Eigentümerin des Bahnhofs vor geraumer Zeit eine Summe von über zehn Millionen Euro, mit der die gesamte Anlage umfassend saniert wurde. Und die Stadt wiederum steckte erst zuletzt Geld in die Neugestaltung des Ostzugangs, wo nun der Aufzug wie auch die Treppe zu den Gleisen beziehungsweise in den Bahnhofstunnel in neuem Glanz erstrahlen.