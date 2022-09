Kita-Neubau in Solingen : Schwabenstraße wird „Glückspilze“-Heimat

Solingen Bis zu 120 Kinder sollen im neuen ­Kindergarten auf einem ehemaligen städtischen Gelände an der Krahenhöhe betreut werden. Bauherrin ist die ­Volksbank, Trägerin die Bethanien-­Diakonissen-Stiftung.

Auf Zeitpläne, das machte Architekt Andreas Bona rasch deutlich, lasse er sich nicht festlegen. Zu groß seien schließlich in diesen Zeiten die Unsicherheiten bei der Realisierung von Bauprojekten. Aber: Der Bau der neuen Kindertagesstätte „Glückspilze“ auf der abschüssigen Fläche an Schwaben- und Hacketäuerstraße geht offensichtlich voran. Denn während Vertreter von der Volksbank im Bergischen Land als Bauherrin und Bethanien-Diakonissen-Stiftung als künftiger Trägerin gemeinsam mit Stadtdirektorin Dagmar Becker auf Stahlmatten der vorbereiteten Bodenplatte für ein Foto posierten, setzten Mitarbeiter der beteiligten Baufirmen am Fuße des hohen Krans zielstrebig ihre Arbeit fort.

Vor sechs Wochen hatte die Rodung des Geländes begonnen. Am kommenden Dienstag soll die Bodenplatte betoniert werden. 3,5 Millionen Euro lässt sich die Volksbank den Bau kosten.

Info Hoher Platzbedarf in Solingen 95 Kindertagesstätten gibt es in Solingen, 18 davon sind in städtischer Hand. Ziel der im September 2021 beschlossenen Kita-Bedarfsplanung ist es, bis ins Jahr 2025 insgesamt 1000 neue Betreuungsplätze zu schaffen. Steigende Geburtenzahlen, Zuzüge und die große Nachfrage nach U3-Betreuung haben dn Gesamtbedarf anwachsen lassen.

Bis zu 120 Kinder sollen eines Tages an diesem Platz spielen und lernen. Aufgeteilt sind sie dabei in sechs Gruppen. In allen ist eine U3-Betreuung möglich. Das Außengelände umfasst mehr als 2000 Quadratmeter. Zwar verteilt sich die Innenfläche von 1100 Quadratmetern auf drei Etagen, dennoch sollen laut Bona alle Räume barrierefrei zugänglich sein. „Es ist uns ein Anliegen, neueste Technik und Ausstattung zu nutzen“, erklärt der Geschäftsführer der Firma Industriehof Lüttringhausen, die zur Volksbank gehört. Das Finanzinstitut hatte das zuletzt brachliegende Grundstück von der Stadt gekauft und wird die Patenschaft für die Kita übernehmen.

Die Bethanien-Diakonissen-Stiftung wiederum wird das Gebäude einstweilen für 20 Jahre mieten. Das Haus „Glückspilze“ werde ihre fünfte und bislang größte Kita in der Klingenstadt sein, berichtete Christiane Weise, Kita Fachberatung NRW bei der Stiftung. Der evangelische Kindergarten solle offen sein für Kinder unabhängig von Herkunft oder Glauben. „Unser leitender Gedanke ist, in den Bereichen aktiv zu sein, in denen es einen starken Bedarf gibt“, betonte wiederum Pastor Christian Voller-Morgenstern, theologischer Vorstand der Stiftung, die bundesweit inzwischen 18 Kindertagesstätten betreibt.

„Wir sind froh, dass es losgeht“, sagte Dagmar Becker – und bestätigte, ohne Zahlen zu nennen, dass in Solingen in der Tat Plätze für die Kleinen fehlen. Die Ziele für die nähere Zukunft konkretisierte Christoph Steinebach, Fachbereichsleiter im Stadtdienst Jugend: „Wir wollen etwa 240 bis 250 neue Plätze für das Kita-Jahr 2023/24 schaffen.“ Weitere Kindergärten entstehen an Goldberger Weg, Wuppertaler Straße und am Kuckesberg – letztere in Trägerschaft einer Elterninitiative – und sollen im nächsten Kita-Jahr eröffnet werden.