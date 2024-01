Zu wenig Betreuungsplätze in Solingen Stadt sucht Auswege aus dem Kita-Notstand

Der Druck ist groß: Insgesamt fehlen in Solingen aktuell 950 Plätze an Kindertagesstätten. Hinzu kommt ein chronischer Mangel an Erziehern, so dass die Träger der Kitas gerne so genannte Alltagshelfer hinzuziehen, um die Pädagogen von hauswirtschaftlichen Arbeiten zu entlasten. Dieses vom Land finanzierte Programm wurde zwar jetzt bis 2026 verlängert, allerdings wurde die Stundenzahl für die Alltagshelfer gekürzt, so dass diese nur noch 16 Stunden in der Woche beschäftigt werden können. Wo also das eine Loch gestopft wird, reißt anderswo ein anderes auf. Immerhin: Die Stadt Solingen hat Spielgruppen eingerichtet, in denen die Kinder zwar nicht pädagogisch angeleitet, aber sicher betreut werden, so dass die Eltern beruhigt ihrem Beruf nachgehen können. Ein Projekt, das auch von anderen Städten und Gemeinden interessiert beobachtet wird. Wirklich glücklich sind die Erziehungsberechtigten aber dennoch nicht, denn sie wünschen sich für ihre Kleinen selbstverständlich ebenfalls eine frühkindliche Förderung, wie sie an Kindertagesstätten von Erziehern geleistet wird.