In Solingen fehlen Geld und Fachpersonal Kita-Misere – Erzieherinnen sind wütend

Dagegen waren die Pädagogen schon einmal Sturm gelaufen – mit einer Kundgebung im Oktober vergangenen Jahres auf dem Solinger Fronhof und einer Demonstration der Wohlfahrtsverbände wenige Tage später vor dem Düsseldorfer Landtag. Rund 22.000 Menschen waren damals in der Landeshauptstadt, davon auch einige aus Solingen – ein starkes Signal, hätte man meinen können. Doch dieses Signal sehen die Solinger Frauen jetzt ohne jedwede Wirkung verpufft. Denn geändert habe sich seitdem nichts, nach wie vor fehlt Fachpersonal, die finanzielle Ausstattung habe sich nicht verbessert. „Die Arbeitsbelastungen sind so massiv, dass unsere Mitarbeiterinnen psychisch am Ende sind. Wir haben einen relativ hohen Krankenstand“, schilderte Dirk Wiebenga, Vorstand des Awo-Kreisverbandes Solingen, der mit sieben Kindertagesstätten zugleich ein wichtiger Kita-Träger in der Klingenstadt ist. Er sei „mit Schwindelgefühlen“ zur Podiumsdiskussion gekommen, denn er sitze gerade über der Wirtschaftsplanung für die Awo-Einrichtungen, „und das Geld, das wir vom Land bekommen, reicht nicht aus.“ Zugleich gebe es in den vergangenen Jahren „deutliche Veränderungen im Kita-Alltag. Die Anforderungen sind massiv gestiegen.“ Sein Resümee: „Ohne mehr Personal in den Kitas werden wir den Herausforderungen nicht gerecht werden können“.