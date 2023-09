Debatte zur neuen Gebührensatzung Kita-Beiträge: CDU warnt Verwaltung

Dieser Hinweis der Stadtverwaltung löst jedoch den Unmut der CDU-Ratsfraktion aus: Vorsitzender Daniel Flemm betonte in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag, dass der Rat zur neuen Beitragssatzung noch gar keine Entscheidung getroffen habe – und vermutet dahinter einen bewussten Winkelzug von Stadtverwaltung und Oberbürgermeister: „Wir befinden uns in einem laufenden politischen Prozess. Die Verwaltung versucht hier Tatsachen zu schaffen, die der freien Entscheidung des Stadtrates vorweggreifen. Das widerspricht dem Neutralitätsgebot der Verwaltung“, erklärt Flemm. Dass der Oberbürgermeister dieses Verhalten billige, sei ungeheuerlich. „Hier wird auf äußerst unredliche Art durch den Oberbürgermeister versucht, Druck auf die Politik zu machen, seine unpopuläre Entscheidung mitzutragen. Das werden wir nicht hinnehmen“, kündigt Flemm an.