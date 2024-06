Zu wenig Betreuungsplätze, zu viel Arbeit Kita-Angestellte in Solingen drohen mit Protesten

Zu wenig Personal, zu viele Überstunden und Gruppen, die hoffnungslos überfüllt sind – auch in Solingen ist die Lage in zahlreichen Kindertagesstätten nach wie vor extrem angespannt, weswegen es in den Belegschaften inzwischen deutlich vernehmbar rumort. Dies zumindest ist der Eindruck innerhalb der SPD-Ratsfraktion, die nach zahlreichen Gesprächen und Veranstaltungen mit den Betroffenen darum nicht ausschließen will, dass es in den Kitas demnächst zu Protestaktionen kommt.