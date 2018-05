Solingen : Kirchendelegation aus Medan besucht Solingen

Solingen Öffentlicher Gesprächsabend am 14. Mai: Indonesische und deutsche Perspektiven begegnen sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Delegation von der indonesischen Insel Sumatra besucht zurzeit Solingen und den evangelischen Partnerkirchenkreis. Die drei Frauen und drei Männer aus dem Evangelischen Kirchendistrikt Medan sowie der benachbarten ländlichen Region werden noch bis bis zum 17. Mai auf zahlreichen Begegnungen das Leben und die Menschen in den evangelischen Gemeinden Solingens kennenlernen.

Die Millionenstadt Medan ist Hauptstadt der Provinz Nordsumatra und die drittgrößte Stadt in Indonesien. Die Metropole ist multireligiös geprägt, Moscheen stehen neben christlichen Kirchen und buddhistischen Tempeln. Mehrheitsreligion ist der Islam. Zu der christlichen Minderheit in und um Medan gehört mit etwa 30.000 Menschen die evangelische GKPS-Kirche (Geraja Kristen Protestan Simalungun / Kirche der protestantisch-christlichen Simalungun) innerhalb der Bevölkerungsgruppe der Simalungun in Nordsumatra.

Ein wichtiges Thema des Delegationsbesuchs ist neben dem Kennenlernen des evangelischen Alltags in Solingen die Bewahrung der Schöpfung als Aufgabe der Kirchen. Für dieses Ziel setzt sich in und um Medan auch die GKPS-Kirche intensiv ein. Am Montag, 14. Mai, lädt darum auch ein öffentlicher Gesprächsabend unter der Überschrift "Indonesische und deutsche Perspektiven begegnen sich. Verbunden in unserer Verantwortung für Gottes gute Schöpfung" mit Menschen aus Medan und Solingen dazu ein, die indonesischen Gäste und ihren Einsatz für Umweltgerechtigkeit sowie einschlägige Solinger Aktivitäten kennenzulernen Die Veranstaltung im evangelischen Gemeindezentrum Ketzberg (Tersteegenstraße 152) beginnt um 19 Uhr.



zurück

weiter

Darüber hinaus besuchen die indonesischen Gäste Gottesdienste, Veranstaltungen und Einrichtungen im Kirchenkreis. Auch Gespräche bei der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal, der Besuch des Marktfestes in Gräfrath oder eine Fahrt zum Mahnmal für die Opfer des Brandanschlags stehen auf dem Programm.

Zu der indonesischen Delegation gehören der Partnerschaftsbeauftragte der GKPS, Pfarrer Krosbin Saragih, die Studentin und Jugendmitarbeiterin Diksionery Sipayung, die Presbyterin Rosmalince Saragih, der Presbyter und Chorleiter Bernard Purba sowie dessen Ehefrau Herny Sijabat.

Die Partnerschaft mit dem Kirchendistrikt Medan wurde in den 1980er Jahren begonnen und im Jahr 2003 in einem Partnerschaftsabkommen förmlich bekräftigt. Damals wurde vereinbart, sich wechselseitig alle zwei Jahre mit einer Delegation zu besuchen. Zuletzt war im Herbst 2015 eine Delegation aus Solingen zu Gast in Medan.

(red)