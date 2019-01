Kirchenasyl : Kirchenkreis: Iraner fürchtet um sein Leben

Solingen / Wesel Die im Fall des iranischen Asylbewerbers zuständige Ausländerbehörde des Kreises Wesel will aber auch in Zukunft mit der evangelischen Luthergemeinde in Solingen im Gespräch blieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der junge Iraner, der seit rund zehn Monaten in der Solinger Luthergemeinde im Kirchenasyl lebt, muss damit rechnen, dass vonseiten der beteiligten Behörden schon bald ein neuer Versuch unternommen wird, ihn nach Frankreich abzuschieben. Das hat die für die Abschiebung des 27-Jährigen zuständige Verwaltung des Kreises Wesel nun noch einmal bekräftigt.

Zwar habe der Mann nach einer Ablehnung seines Asylantrages 2017 und einer Anordnung zur Abschiebung Klage gegen diesen Bescheid erhoben, teilte eine Sprecherin des Kreises am Dienstag mit. Allerdings, so die Sprecherin weiter, sei ein parallel gestellter Antrag, die Überstellung bis zu einer Entscheidung der Klage aufzuschieben, vom Verwaltungsgericht als „unanfechtbar abgelehnt“ worden.



Mann soll nach Frankreich abgeschoben werden : Luthergemeinde gewährt Iraner Kirchenasyl

zurück

weiter

Im Klartext: Der Mann ist nach Ansicht des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration, auf dessen Veranlassung der Kreis Wesel handelt, trotz offenem Asylverfahren zur Ausreise verpflichtet. Wann der zweite Abschiebe-Versuch unternommen werde, werde nicht vorher bekannt gegeben, betonte der Kreis. Ferner hieß es aus Wesel, für die anstehende Abschiebung solle jetzt ein Durchsuchungsbeschluss für das Gemeindezentrum an der Neuenhofer Straße erwirkt werden, nachdem ein solcher Schritt am Montag noch nicht verhältnismäßig gewesen sei.