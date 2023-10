Kirche in Solingen-Unterburg „Im Schlamassel“, aber voller Hoffnung

Info

Gemeinde Die Kirche in Unterburg gehört wie die Schlosskapelle Burg und die Kirche Hünger zur Ev. Kirchengemeinde Wermelskirchen, Bezirk Burg-Hünger. In Wermelskirchen werden knapp 9000 Mitglieder gezählt, in Burg etwa 500.

Veranstaltungen Am 4. November spielt die Band DownTown Oldie-Hits und Rock-Klassiker in der Kirche. Am 17. Dezember tritt der Shantychor auf. Feste Termine im Kirchenkalender sind außerdem unter anderem der „Engelsweg“ am 1. Advent und zum Jahresabschluss der Silvester-Gottesdienst (www.ekwk.de).