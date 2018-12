Aktion Wunschzettel : Kinder erleben fröhliche Bescherung

Solingen Hunderte Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligten Familien nahmen im Großen Konzertsaal ihre Weihnachtsgeschenke entgegen. Diese hatten Solinger Bürger im Rahmen der elften „Aktion Wunschzettel“ gespendet.

Sofort nach der Ankunft im Saal fielen die Blicke auf die langgezogenen Gabentische an den Wänden. Dort stapelten sich die begehrten, in buntes Geschenkpapier gehüllten Pakete – bereit, mitgenommen und ausgepackt zu werden.

Doch wie es sich für eine klassische Bescherung an Weihnachten gehört, mussten die Beschenkten vor dem großen Moment erst einmal selbst aktiv werden: Jörg Harries von der Friedrich-Albert-Lange-Schule betrat mit dem Chor „Voices“ die mit Weihnachtsbäumen und Christsternen geschmückte Bühne und brachte Kinder, Eltern und Großeltern im Publikum zum Mitsingen und Stampfen.

Rolf Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“ machte den Anfang – und die Gäste schmetterten aus voller Kehle mit. „Bei dem Lied kenne ich den Text gut“, verriet die sechsjährige Christina. Die Erstklässlerin war wie schon in den Vorjahren mit Mutter und Großmutter in den Konzertsaal gekommen, um ihr Weihnachtsgeschenk vom Christkind entgegenzunehmen. Dessen Rolle nahmen die Mitarbeiter und Unterstützer der Solinger Tafel ein.

Sie hatten Wunschzettel an Familien ausgegeben, die bei der Hilfsorganisation registriert sind: Die ausgefüllten Zettel hingen seit Ende November im Rathaus, um von Solinger Bürgern eingelöst zu werden. So kamen rund 480 Kinder im Alter zwischen einem und zehn Jahren zu einem Weihnachtsgeschenk im Wert von 20 Euro, dass sich ihre Eltern wohl nicht hätten leisten können.

Die Beteiligung der Bevölkerung an der elften Wunschzettel-Aktion konnte sich sehen lassen: Den Organisatoren zufolge waren sämtliche Zettel rasch vergriffen. Da fiel es den Kindern im Konzertsaal leicht, animiert von Oberbürgermeister Tim Kurzbach ein lautstarkes „Dankeschön“ an alle Spender durch den Saal zu rufen. Tosenden Applaus gab es überdies für Brigitte Funk von der Solinger Tafel und ihren vielen Mitstreitern wie Isolde Wunderlich, langjährige Redaktionssekretärin der Solinger Morgenpost.

Nachdem das letzte fröhliche Weihnachtslied der „Voices“ verklungen war, gab es kein Halten mehr: Mit ihren nummerierten Coupons in den Händen strömten die Kinder an die Ausgabestellen – und die rund 20 ehrenamtlichen Helfer reichten ihnen die ersehnten Präsente über die Tische: vom Fußball über Legosteinen bis zu Musikinstrumenten.

In der Familie des zehnjährigen Mohammed dürfte es in der nächsten Zeit geräuschvoll zugehen: „Ich habe ein Schlagzeug bekommen, und mein jüngerer Bruder Amir eine Gitarre“, erzählte der Schüler strahlend. Aber auch Gesellschaftsspiele, Stofftiere und Puppen standen offenbar hoch im Kurs. „Ich habe die Eisprinzessin Elsa als Puppe bekommen“, berichtete die sechsjährige Christina. Dazu konnten die Gäste Schoko-Nikoläuse mit nach Hause nehmen. Die Altersgruppen begrenzten die Organisatoren auf die Jahrgänge, in denen erschwingliches Spielzeug besonders beliebt ist.