Prozess gegen Solinger Kinder erheben schwere Vorwürfe gegen 41-Jährigen

Prozessbeginn war damals am 28. August 2021, im gleichen Monat soll der Mann nun also auch noch den elfjährigen Sohn seiner „neuen“ Lebensgefährtin am Hals gepackt und an die Wand gedrückt haben. Vor allem eine Frage drängt sich hier auf: Wie ist so etwas möglich, während Ermittlungen gegen den Mann liefen und er schon wusste, dass er kurz darauf auf der Anklagebank sitzen und ihn diese Sache möglicherweise hinter Gitter bringen wird? In Untersuchungshaft war er damals nicht, offensichtlich sah das Gericht keine Haftgründe.