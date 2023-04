Kieserling-Gelände in Solingen Omega: Stadt hofft auf Infos im Herbst

Knapp zehn Jahre sind vergangen, seitdem es erste Überlegungen gegeben hat, das brachliegende Omega- beziehungsweise Kieserling-Gelände am Südrand der Solinger Innenstadt neu zu beleben. Und nachdem die Projektentwicklungsgesellschaft Kondor Wessels im Jahr 2020 das Areal erworben hat, sind auch schon wieder rund zweieinhalb Jahre ins Land gezogen. Aber noch immer gähnen den Betrachter bei der Fahrt über die Kölner Straße in Richtung City eine leere Fläche sowie ungenutzte ehemalige Fabrikhallen an. Denn ein umsetzbarer Masterplan für das Grundstück lässt nach wie vor auf sich warten.