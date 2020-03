Stadtwerke Solingen ergreift Maßnahmen : Keine Fahrkarten mehr bei Busfahrern

In Linienbussen der Stadtwerke Solingen sollen Fahrgäste ab sofort nicht mehr vorne, sondern nur noch an einer der hinteren Türen einsteigen. Foto: Saltmann, Thilo (thl)

Solingen Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Solingen wollen ihr Personal vor möglichen Corona-Infektionen schützen.

Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus macht auch an den Türen des Solinger ÖPNV nicht Halt. Um ihr Personal vor Infektionen zu schützen, haben die Verkehrsbetriebe bei den Stadtwerken Solingen (SWS) nun beschlossen, dass Fahrgäste in den Bussen fortan nicht mehr vorne beim Fahrer, sondern nur noch an den hinteren Türen einsteigen dürfen.

Darüber hinaus ist es bis auf Weiteres nicht möglich, bei den Fahrern ein Busticket zu kaufen, teilte eine SWS-Sprecherin am Donnerstag mit. Und die Fahrer dürften zudem keine Auskünfte mehr erteilen, hieß es weiter. Wer Informationen benötigt, kann sich aber wie bisher an die Stadtwerke-Servicecenter in Ohligs und Mitte wenden. Gleichwohl werden auch dort die Sicherungsvorkehrungen in den kommenden Tagen hochgefahren. Um die Übertragung der Viren zu vermeiden, werden an den Schaltern Plexisglasscheiben eingesetzt, gaben die Stadtwerke Solingen bekannt.