Tarifstreit im Öffentlichen Dienst Streik in Solingen legt Nahverkehr lahm

Die Solinger scheinen gut informiert zu sein, dass am heutigen Donnerstag und voraussichtlich auch am Freitag kein Linienbus der Verkehrsbetriebe auf den Straßen der Klingenstadt unterwegs sein wird. Nur vereinzelt sind Personen an den Haltestellen zu sehen, die vergeblichn einen Bus warten. Wegen des Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr bleiben sämtliche Busse im Depot an der Weidenstraße.