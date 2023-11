Solinger Christdemokraten erhöhen Druck auf Stadt CDU fürchtet Stillstand bei Kaufhof-Projekt

Zuletzt sah es tatsächlich so aus, als würde endlich Bewegung in die Angelegenheit kommen. So teilte Bau- und Planungsdezernent Andreas Budde den Mitgliedern des Solinger Ausschusses für Städtebau, Stadtentwicklung und Digitale Infrastruktur Anfang September mit, dass die Baugenehmigung für den geplanten Wohn- und Gewerbekomplex auf dem Areal der ehemaligen Kaufhof- und P & C-Filialen in der Innenstadt inzwischen vorliege. Und zudem sei auch schon das Untergeschoss des Neubaus vermietet, der ferner 81 Wohnungen erhalten soll.