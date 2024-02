Katholisches Bildungszentrum Haan Führungsprojekt stählt Pflegenachwuchs für den Beruf

Seit 2007 gibt es das Führungsprojekt. In dieser Woche schlüpften 52 Auszubildende in ihre Führungsrollen – aufgeteilt auf verschiedene Standorte: Neben dem St. Remigius Krankenhaus in Opladen und dem St. Martinus Krankenhaus in Langenfeld waren mit dem St. Joseph Altenheim in Ohligs und dem St. Antonius Altenheim in Düsseldorf erstmals auch zwei Senioreneinrichtungen Schauplatz der intensiven Praxiswoche.