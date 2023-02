Rosenmontagzug 2023 in Solingen Kurz, bunt und närrisch - so war der Zug

Zu diesem Zeitpunkt lief im Theater und Konzerthaus an der nahe gelegenen Konrad-Adenauer-Straße schon die After-Zoch-Party an, bei der etliche Narren nach dem Ende des Zuges vorbeischauten. Tatsächlich war der Solinger Rosenmontagszug in diesem Jahr in einer Rekordgeschwindigkeit durch die Innenstadt gezogen. So erreichten die ersten Wagen und Gruppen gegen 15.30 Uhr den Bereich des Busbahnhofs am Graf-Wilhelm-Platz, was vor allem damit zusammenhing, dass die Teilnehmerzahl 2023 etwas geringer ausfiel, als dies bei früheren Zügen der Fall gewesen war.