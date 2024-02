Karneval in Solingen Solingens Narren sind auch ohne Hoppeditza jeck

Solingen · Rund 40.000 Zuschauer, so viele wie im Vorjahr, verfolgten laut Polizei den Rosenmontagszug in der Klingenstadt – und feierten friedlich am Straßenrand.

12.02.2024 , 16:54 Uhr

Bunt und fröhlich feierten die Jecken beim Rosenmontagszug in Solingen. Foto: Peter Meuter