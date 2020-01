Karneval in Solingen : Prinzenpaar mit Familie auf Tour

Solingen Für Andre I. und Silke II. ist Karneval seit jeher eng mit den eigenen Kindern verbunden. Sie motivierten das Ehepaar auch zur Übernahme der hoheitlichen Würden.

Karnevalistisch seien sie schon immer unterwegs gewesen, bekräftigt Silke Wielpütz, die in dieser Session als Prinzessin Silke II. gemeinsam mit Ehemann Andre I. von Festsaal zu Festsaal zieht. „Als unsere Kinder noch kleiner waren, sind wir zu einem Karnevalsumzug durch die Nachbarschaft aufgebrochen“, berichtet die zweifache Mutter. Bis heute ist das Ehepaar im Pött und Heimatverein Eigen aktiv. Dessen Vereinsheim wird in dieser Session zur Hofburg. „Da können wir zwischen den Terminen ein bisschen auftanken, vielleicht eine Pizza bestellen – und liebe Freunde bewirten uns“, sagt Andre Wielpütz.

„Da hatte unsere ältere Tochter die Idee, dass wir das machen könnten“, sagt André Wielpütz. So nahmen die Dinge ihren Lauf – und das Paar versammelte schnell einen großen Hofstaat aus befreundeten Paaren um sich. „Es ist natürlich wichtig, dass alle neben dem Beruf die Zeit haben“, sagt André I., der neben seinen hoheitlichen Amtsgeschäften einen Familienbetrieb im Heizungs- und Sanitärbereich leitet. „Andere fahren in den Urlaub, wir machen Karneval“, sagt der Prinz.

An diesem Wochenende waren die Solinger Hoheiten auf einer Veranstaltung des Autohauses Schönauen in Kerpen, auf der Karnevalssitzung von Grün-Weiß Gräfrath und beim großen Prinzenbiwak in Hilden zu Gast. Ein großes Augenmerk richten die Beiden aber wie ihre Vorgänger auf soziale Einrichtungen für Senioren oder Menschen mit Behinderungen: „Das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Silke Wielpütz. Und der Prinzgemahl ergänzt: „Sascha Wurth (der letztjährige Prinz / Anmerkung der Redaktion) sagte zu uns, Ihr müsst unbedingt zum Halfeshof.“ Zudem will das Paar die Session dazu nutzen, Spenden für das Palliative Hospiz zu sammeln.