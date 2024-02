Karneval in Solingen Narren erobern den Walder Schlauch zurück

So sollte es diesmal natürlich idealerweise auch sein – ungeachtet des ziemlich grauen Himmels zum diesjährigen Start in die heiße Phase des Karnevals. So hatte sich nämlich auch die Schiwa Tanzformation wettertechnisch auf alles vorbereitet. „I´m singing in the Rain“ hallte es zu ihrer Choreographie ebenso beschwingt über den Platz wie „Walking on Sunshine.“ Ersteres kam der Wahrheit im Solinger Nieselregen allerdings ein wenig näher.