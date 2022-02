Altweiber-Dürpel und Rosenmontags-Verlosung : Wenig jecke Stimmung über die Karnevalstage in Solingen

Solingen Das Solinger Prinzenpaar freut sich auf die letzten Auftritte der Session. Viel planen die Vereine in Solingen über die Karnevalstage nicht, doch zumindest an Altweiber und Rosenmontag soll ein wenig karnevalistische Stimmung aufkommen.

Auch in diesem Jahr wird der Karneval vom Coronavirus ausgebremst. Der Rosenmontagszug und die geplanten Sitzungen fallen erneut aus. „Wir hatten wenigstens ein November-Wochenende mit Hoppeditz-Erwachen, Prinzen-Proklamation und Muckemau-Sitzung. Da zehren wir jetzt alle von“, sagt Bernd Steffens, Vorsitzender der Tanzgruppe Klingenstadt Solingen. Jetzt über die Karnevalstage finde aber nichts Offizielles statt, sagt er. „Vielleicht trifft sich der ein oder andere privat oder es wird was in den Gruppen gemacht im regulären Training, das ja unter 2G-Plus-Vorgabe stattfinden darf.“ Auf die laufende Session blickt er ernüchtert. „Wir hoffen auf bessere Zeiten.“

Ähnlich sieht das auch Jackelien Hawranke. Als Jacky I. bildet sie mit Markus II. (Markus Zwank) das amtierende Solinger Prinzenpaar. „Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, das nächste Session noch mal zu machen“, sagt sie über ihr jeckes Amt, „in der Hoffnung, dass es dann besser wird.“ Denn viel stehe in dieser Session nicht mehr an. Immerhin finde ein kleiner Altweiber-Dürpel vor der Metzgerei Jacobs in Ohligs statt. „Da treten wir mit unserer Kindergarde auf. Es ist eine kleine Open-Air-Veranstaltung mit Ausschank und Grill“, sagt die Prinzessin. Los gehe es um 11.11 Uhr, der Auftritt des Prinzenpaares sei für 12 Uhr geplant. „Wir sind froh, dass zumindest ein bisschen was stattfindet“, sagt Hawranke. Am Sonntag stehe dann noch die Karnevalsmesse an und am Rosenmontag sei eine Verlosung in den Clemensgalerien geplant. Auch dort trete das Prinzenpaar mit der Kindergarde auf. Der Solinger Künstler Lothar Ruthmann verlose eines seiner Gemälde. Drum herum solle ein wenig karnevalistische Stimmung aufkommen – als „Trostpflaster“ für den ausgefallenen Zug, wie Hawranke sagt.