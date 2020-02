Karneval in Solingen : Nur ein Sturm kann den Rosenmontagszug aufhalten

Solingen Der kommissarische Zugleiter freut sich über neue Gruppen – und wirft bei der Organisation des Großereignisses seine ganze Erfahrung in die Waagschale. Erneut zur Wahl stellen will er sich aber nicht.

Rosenmontagszug Start ist am 24. Februar um 14 Uhr am Birkenweiher.

Zur Person Axel Hawranke (59) ist nach eigenen Angaben seit 1966 im Karneval aktiv. Der Präsident der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Klingenstädter ging 2003/04 und 2013/14 als Prinz in die Session. Zehn Jahre lang gehörte er dem Vorstand des Festausschusses Solinger Karneval an.

Hawranke Das Palliative Hospiz ist zum ersten Mal dabei und bringt gleich eine große Gruppe von über 60 Personen mit. Das freut mich, weil es für so einen Verein sehr wichtig ist, auf seine Arbeit aufmerksam zu machen. Und wo kann man das besser, als bei einem Rosenmontagszug, zu dem bei gutem Wetter bis zu 60.000 Besucher in die Innenstadt strömen? Erstmals mitziehen wird auch das Familienzentrum Lucasstraße, ebenfalls mit einer sehr großen Gruppe von rund 70 Teilnehmern. Ansonsten sind natürlich die klassischen Karnevalsgesellschaften dabei. Die CDU und SPD haben jeweils eigene Wagen, und zum zweiten Mal auch der Oberbürgermeister.

Hawranke Die TÜV-Abnahme für die Wagen ist sicherlich schwieriger geworden. Natürlich steht die Sicherheit an erster Stelle. Es gibt allerdings auch ein paar Vorschriften, die man mit Augenmaß handhaben sollte. So müssen zum Beispiel an allen Lkw Nottreppen angebracht werden. Wir reden hier aber über Fahrzeuge, die sechs bis sieben km/h unterwegs und nur 1,10 Meter hoch sind. Letztlich werden die Kosten immer höher, so dass die Gefahr besteht, dass manche Gruppen wie Kitas und Schulen sich die Teilnahme irgendwann nicht mehr leisten können. Andere Zugleiter klagen über dasselbe Problem.