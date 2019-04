Wald : Solinger durchleben Leidensweg Christi

Solingen Mehrere hundert Menschen begleiteten an Karfreitag den Kreuzweg der italienischen Gemeinde vom Walder Stadtpark zu St. Katharina.

Das Prasseln der Trommel durchschneidet die Stille. Jesus Christus, von Judas im Garten Gethsemane verraten, wird von Soldaten gefesselt und abgeführt. Hunderte Menschen folgen dem Trupp, stimmen Gebete und Gesänge an. Die Karfreitagsprozession der „Missione Cattolica Italiana“ hat sie in den Walder Stadtpark geführt. Von hier aus vollziehen sie die Passionsgeschichte von der Verhaftung bis zur Kreuzigung Christi nach.

Den Heiland verkörpert dabei zum dritten Mal in Folge Salvatore Viola. Und auch wenn einige Gäste am Wegesrand wie bei einer Art Freilichtaufführung ihre Handys und Fotoapparate zücken – ums Theaterspielen geht es hier nicht: „Man ist ganz bei sich selber“, erklärt Viola kurz vor dem Beginn des Kreuzweges. Den Leidensweg des Gottessohnes nachzuvollziehen sei ein enorm emotionales Erlebnis, sagt der 40-Jährige, der in jungen Jahren eine schwere Krankheit überwand – und nach eigenem Bekunden stets Kraft aus seinem Glauben zog.