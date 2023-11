Solinger vor dem Landgericht „Dann haue ich ihr einen über den Kopf, wickele sie in Folie“

Am Ende des siebten Verhandlungstages sitzt Klaus L. seinem Sohn gegenüber. Ungerührt, und so, als pralle das Gesagte an ihm ab. Was er über sich hört, ist vernichtend: Wenn er mit dem Rücken zur Wand stehe, schlage er um sich. Er bekomme immer, was er wolle. Und wenn nicht, dann nehme er es sich. Impulsiv und aufbrausend sei er. Der Sohn traut dem Vater einen Mord zu, daran lässt er keinen Zweifel. Ein Motiv liefert er gleich mit: Der 64-Jährige habe seiner Ex-Partnerin kein Geld zahlen wollen. Vielleicht habe der Vater aber auch einfach nur einen „Durchknaller“ gehabt.