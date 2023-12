Solinger vor Gericht Kanalleiche – Zeuge spricht von „Neid“ und „Missgunst“

Wie er ihn zu einem Geständnis habe bringen wollen? Die Frage beantwortet der Zeuge so: „Ich hätte ihm gesagt: Jetzt sei einmal im Leben ein richtiger Mann und steh‘ zu dem, was Du getan hast.“ Die Ermittler, so sagte es eine Kripobeamtin aus, lehnten dankend ab. An ein solches Angebot will sich Uwe H. nun im Zeugenstand erst mal nicht erinnern können, auf die Frage des Verteidigers antwortet er so: „Ich mache es so wie der Bundeskanzler und sage einfach mal: Weiß ich nicht!“ Danach läuft das „weiß ich nicht“ in Dauerschleife, ohne dass der Zeuge überhaupt nach irgendwas gefragt worden wäre.