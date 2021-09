Landtagswahlen 2022 : Kampfkandidatur bei der Solinger SPD

Solingen Mit der Landtagsabgeordneten Marina Dobbert und ihrem Herausforderer Manfred Ackermann bewerben sich gleich zwei Sozialdemokraten um die Kandidatur im Wahlkreis Solingen I.

Die Landtagswahl im kommenden Jahr wirft ihre Schatten voraus. Am morgigen Freitag werden 30 zuvor in ihren SPD-Ortsvereinen bestimmte Delegierte zu einer Aufstellungskonferenz für den Landtagswahlkreis Solingen I treffen, um im IHK-Saal an der Kölner Straße ab 18 Uhr den Kandidaten ihrer Partei für die Wahl am 15. Mai 2022 zu wählen.