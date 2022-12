Malteser-Kältebus in Solingen Der Bedarf an Hilfe für arme Menschen ist stark angestiegen

Nur ein Stück außer Sicht- und Hörweite des Weihnachtsmarkts an den Clemens-Galerien geht es an diesem Abend im eher tristen Ambiente auf Höhe Mummstraße / Ecke Kölner Straße dennoch herzlich und freundlich zu. Vor dem Eingang des ehemaligen P&C werden die Malteser und ihr Kältebus bereits erwartet. „Seitdem wir vor einigen Jahren den Kältebusdienst übernommen haben, mussten wir einiges lernen und lernen noch immer“, sagt Christian Görlich, Dienststellenleiter der Malteser in Remscheid und Solingen.