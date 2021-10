Verkehrsunfall am Monhofer Feld : Junger Solinger schwer verletzt

Solingen Auf der Straße Monhofer Feld kam es am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann schwer verletzt wurde.

Nach Polizeiangaben fuhr ein 22-jähriger Mann aus Solingen mit seinem VW Golf die Straße in Richtung Hofgerichtsweg. In einer leichten Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer musste nach der Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug und den Führerschein des Mannes sicher. Zur Klärung des genauen Unfallablaufs hat das Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen.