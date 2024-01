Raubüberfall in Solingen Jugendlicher mit Messer schwer verletzt

Am verabredeten Treffpunkt weigerte sich der Ältere dann allerdings plötzlich, für das Kleidungsstück den vereinbarten Preis zu zahlen. Der Verkäufer bestand hingegen weiter auf die Bezahlung, weswegen es schließlich zur Eskalation kam. So zog der 19-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit einem Mal ein Messer und griff sein Gegenüber an. Dabei verletzte der Täter den 17-Jährigen im Brustbereich, um anschließend in Richtung des nahe gelegenen Volksgartens zu flüchten.