Jugendarbeit in Solingen Das Ferien(s)pass-Büro ist umgezogen

Osterferien Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit der Grundschulen Katternberger Straße, Schützenstraße und Böckerhof bietet der Ferien(s)pass vom 2. bis 5. April eine Osterferienfreizeit für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in Blankenheim an. Anmeldeschluss ist am 19. Februar. Der Passverkauf für die Sommerferienangebote startet am 8. April.

Sommerferien Das Auftaktfest findet am Sonntag, 5. Mai, an St. Engelbert an der Sandstraße 20 statt.

