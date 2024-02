Nachwahl in Berlin Jürgen Hardt (CDU) bleibt im Bundestag

Das bergische Städtedreieck wird auch in Zukunft in der bisherigen Stärke im Deutschen Bundestag vertreten sein. Denn nach der Teil-Nachwahl in einer Reihe von Stimmbezirken in Berlin am Sonntag steht nun fest, dass der CDU-Abgeordnete Jürgen Hardt sein Mandat im Parlament behalten wird und sich weiterhin für die Belange von Solingen, Remscheid und Wuppertal in der Hauptstadt einsetzen kann.