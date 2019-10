Wuppertal / Solingen : Jüdische Einrichtungen werden geschützt

Wuppertal / Solingen Die Polizei hat die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen in der Region noch einmal nach oben gefahren.

Die Polizei hat die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen in der Region noch einmal nach oben gefahren. Wie der unter anderem auch für Solingen zuständige Polizeipräsident Markus Röhrl am Donnerstag bestätigt hat, wurde die Präsenz unter anderem vor der Synagoge in Wuppertal nach dem Anschlag von Halle verstärkt.

„Diese Maßnahme bleibt so lange bestehen, wie es die Lage erfordert“, sagte Röhrl auf Anfrage unserer Redaktion. Zeitgleich verwies der Polizeipräsident darauf, dass bereits zum Jom Kippur-Fest in dieser Woche die Vorkehrungen erhöht worden seien. In Halle selbst hatte ein Rechtsextremer am Mittwoch versucht, in die dortige Synagoge einzudringen. Als dies nicht gelang, erschoss der Mann zwei Passanten und verletzte zwei weitere Menschen schwer. Die Polizei Halle geriet nach dem Anschlag in die Kritik, weil kein Streifenwagen zum Schutz der Synagoge bereitgestellt war.