Autoren-Duo schreibt „Shanghai Schaschlik“ : Das China-Restaurant ist immer schon da

Solingen / Düsseldorf Der Solinger Jens Stuhldreier hat als Jenz Bumper zusammen mit Jonny Bauer das Buch „Shanghai Schaschlik“ geschrieben.

„Leben und Ansichten sind freie Erfindungen“, betonen die Autoren. Was schwer zu glauben ist, so lebensnah sind die Erlebnisse von Jonny und Jenz beschrieben. Zumal auch bekannt ist, dass Jonny Bauer, ein Pseudonym für den Düsseldorfer Grafiker, Punksänger und Dozenten (Gestaltung und Stadtsoziologie) Carsten Johannisbauer, sowie Jenz Bumper (der Solinger Musiker und Mitarbeiter der Jugendförderung Jens Stuhldreier), solch eine Lesereise tatsächlich unternommen haben – zum Erscheinen von Jonny Bauers Buch „Scheiternhaufen“ (2017).

Nun sind die beiden Musiker und Autoren wieder unterwegs – in soziokulturellen Zentren, Kneipen, Galerien, Pommesbuden, Plattenläden und Radiostationen – und wieder stellen sie ein Buch vor. Dass sie allerdings am Freitag nicht wie angekündigt in der Merscheider Cobra auftauchen werden, davon ist nicht auszugehen. Denn hier erwarten die beiden mit Sicherheit ein größeres Publikum, als es die beiden Buch-Protagonisten Jonny und Jenz in „Shanghai Schaschlik“ an ihren Gastspielorten hatten.