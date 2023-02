Karneval in Solingen Jecken zeigen an Altweiber die bunte Kostümvielfalt

Natürlich durfte auf dem Ball auch ein bisschen Nostalgie nicht fehlen: Die lebten die einen in 80er Jahre-Ballonseide aus – und die anderen in einheitlich gestalteter Hippie-Kluft, mit Blümchen und Lederfransen: „Die Sachen haben wir uns in keinem Kostümgeschäft, sondern in einem Second-Hand-Laden zusammengekauft“, erzählte Ball-Besucherin Dana stellvertretend für ihre Frauen-Clique. „Eigentlich verkleide ich mich gar nicht so gern“, ergänzte eine ihrer Freundinnen, „aber die Hippie-Kleidung ist im Grunde ja auch gar kein richtiges Kostüm – und steht für ein gewisses Lebensmotto.“ Außerdem habe sie ihre Kleiderauswahl bereits zu ihrem Junggesellinnenabschied an die Flower-Power-Ära angepasst.