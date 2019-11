Auftakt der Karnevalssession in Solingen : Jan Welzel ist der neue Hoppeditz

Auftakt der Karnevalssession in Solingen

Solingen Die Karnevalssession ist auch in Solingen mit dem traditionellen Hoppeditz-Erwachen eröffnet worden. Aus der Tonne sprang der Solinger Beigeordnete Jan Welzel.

Lange genug hatten sie ja warten müssen, die Solinger Narren. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Pünktlich am 11. im 11. hat wie in jedem Jahr die „Fünfte Jahreszeit“ auch in der Klingenstadt Einzug gehalten.