Wichtige Jahrestage in Solingen : Ein Blick in die Vergangenheit – und zurück ins Heute

Meinung Solingen Die Müngstener Brücke feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Sie wurde 1897 nach vier Jahren Bauzeit eröffnet. Zum Glück wurde sie damals gebaut – heute würde es sicher länger dauern.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und kein Zweifel, der 125. Geburtstag der Müngstener Brücke, der in diese Woche fiel und der im August mit einer Party standesgemäß begangen werden soll, ist wahrlich ein Grund, in den Feier-Modus zu schalten. Denn immerhin ist der 107 Meter hohe Bau bis heute ein bemerkenswertes Monument der Ingenieurkunst.

Gleichzeitig gebietet es der Blick in die Vergangenheit aber auch, einige Worte über die Gegenwart zu verlieren. Was im Fall der Brücke im Übrigen nicht schwer fällt, stechen doch nicht allein ihre Technik und die Ausmaße ins Auge, sondern gleichsam die Bauzeit. Nur vier Jahre benötigte man seinerzeit, um den Brückenschlag zu bewerkstelligen. Wobei an dieser Stelle noch anzumerken ist, dass wir bei der Müngstener Brücke über die Jahre 1893 bis 1897 sprechen, in denen die Hilfsmittel überschaubar waren.