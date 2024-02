Ausstellung in Solingen „Dialoge zwischen Kunstwerk und Raum interessieren mich“

Koester hat diese Arbeit in ähnlicher Form schon an verschiedenen Orten aufgebaut – mal im Außenraum, im Kurpark von Bad Neuenahr, mal im Innenraum ihres Wohn- und Atelierhauses in Gräfrath, einer historischen Schmiede mit eher dunklen Ziegeln und Balken und im letzten Jahr in der Galerie SK im Südpark. „Die temporäre Installation wirkt immer anders und neu, denn sie bezieht jeweils den Raum mit ein“, erläutert die Künstlerin und ergänzt, „genau diese Dialoge zwischen Kunstwerk und Raum interessieren mich“. Gemeinsam ist allen Versionen die heiter beschwingte Gesamtwirkung, inspiriert von Koesters Erinnerungen an den Weißen Sonntag ihrer Kindheit.