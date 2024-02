Ausstellung in Solingen Schutz(T)raum Kunstmuseum

Info

Ausstellung Die Jahresschau der Solinger Künstler 2024 wird am Samstag, 24. Februar, um 17 Uhr im Kunstmuseum, Wuppertaler Straße 160, eröffnet. Ein Grußwort spricht Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Es spielt das Jazztrio „Three In A Tree“. Die Ausstellung endet am 17. März mit einer Finissage ab 15 Uhr.

Künstler Michael Bauer-Brandes, Heidrose Birkenstock-Kotalla, Kirsten Diez-Reinbeck, Judith Funke, Klaus Greinert, Anita Herzog-Graf, Ulle Huth, Michael Klette, Heinz-Peter Knoop, Petra Korte, Anja Kreitz, Susanne Müller-Kölmel, Ela Schneider, Jürgen Schmatz, Güdny Schneider-Mombaur, Sabine Smith, Manuela Stein und Duda Voivo.

Öffnungszeiten Täglich von 10 bis 17 Uhr – außer montags.

Führungen Führungen durch die Jahresschau gibt es sonntags jeweils um 11.15 Uhr und 14.15 Uhr. „Die Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern sind für uns ein wichtiger Bestandteil der Ausstellung“, erklärt Susanne Müller-Kölmel.