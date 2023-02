Verein der Solinger Künstler Ein gleichberechtigtes Nebeneinander

Obwohl es kein übergeordnetes Thema in der Ausstellung gibt, fallen schon beim ersten Rundgang doch starke Gemeinsamkeiten auf. „Bei vielen ist alles, was uns täglich in den Nachrichten begegnet, Thema geworden“, so die SK-Vorsitzende. Krieg und die Zeichen der Zerstörung, die Klimakatastrophe und der Kampf um Nachhaltigkeit sind Stichwörter, die in vielen Arbeiten der Ausstellung thematisiert werden. Und das nicht nur in Form von Bildmotiven, wie in den Werken von Güdny Schneider-Mombaur – sie komprimiert in ihren Landschaftsbildern Katastrophen-Szenarien –, Ulle Huth („Verwerfungen“) oder Petra Korte mit ihrem Triptychon aus rot-befleckten Bettlaken, die eine topografische Darstellung der Ukraine einfassen. Schwarz symbolisiert in der Karte die Zerstörung von Leben.