Programm in Solingen Güterhallen blicken in die Zukunft

Statt der Lichternacht, die nicht mehr stattfindet, heißt es am 16. September auf der Trasse an den Güterhallen „Kunst in Bewegung – die art-parade“. Künstler aus verschiedenen Ländern sowie Schulen und Theatergruppen nehmen teil. Weitere Anmeldungen sind möglich. Der Verein bietet zudem Künstlerkurse für Familien in schwierigen Lebenslagen an. An alleinstehende Senioren richtet sich das Programm „Gemeinsam statt einsam“ des Vereins Lebensherbst. Zur Vorlesenacht lädt die Interessengemeinschaft Südpark am 17. November ein.