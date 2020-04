Jahresbilanz der Commerzbank Solingen : Neue Kunden durch kostenloses Girokonto

Solingen Die Commerzbank mit ihren Filialen in der Innenstadt und in Ohligs hat im Geschäftsjahr 2019 im Privat- und Untenehmenskundensegment das Geschäftsvolumen gegenüber 2018 um 8,4 Prozent auf 440 Millionen Euro gesteigert.

„Wir haben 675 neue Kunden im Stadtgebiet hinzugewonnen. Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist weiter stark“, sagt Michael Hosters. Er leitet die Solinger Filialen und führt den anstieg der Neukunden vor allem auf das kostenlose Girokonto zurück. „Das werden wir weiterhin anbieten“, kündigt Hosters an.

Zu schaffen macht aber auch den Commerzbank-Kunden das nun seit zehn Jahren andauernde Zinstief. „Bei null Prozent Zinsen und einer durchschnittlichen Inflation von 1,5 Prozent haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Von daher müsse sich „jeder Anleger überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt – auch in Zeiten der derzeitigen Krise“, sagt Oliver Bormann, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmenskunden der Commerzbank im Bergischen Land. Experten der Bank erwarten zumindest für die erste Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres eine Rezession, im zweiten Halbjahr könnte bereits wieder eine Erholung der Realwirtschaft und damit auch an den Börsen einsetzen. Bormann: „Wer sein Geld mittelfristig angelegt und breit gestreut hat, sollte Ruhe bewahren. Panikverkäufe sind das Schlimmste, was man jetzt tun kann.“