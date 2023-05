Jungtier-Rettung in Solingen Jäger starten mit Rettung von Rehkitzen

Für etliche Mitglieder der Kreisjägerschaft Solingen heißt es in den nächsten Wochen, früh aufzustehen. Denn um möglichst viele Rehkitze während der Mähzeit davor zu bewahren, Opfer landwirtschaftlicher Maschinen zu werden, gehen die Jäger seit dieser Woche mit zwei eigens angeschafften Drohnen in die Luft. Auf diese Weise sollen die in diesen Tagen zur Welt kommenden Jungtiere vor dem Tod auf Wiesen und Feldern gerettet werden.