Stadt Solingen muss 2,6 Millionen Euro aufbringen Große Ittertal-Sanierung soll 2024 beginnen

In der zu Ende gehenden Woche hatte Hartmut Lemmer, erster Vorsitzender des Fördervereins Freibad Ittertal, einmal mehr einen Vorort-Termin. Auf dem Gelände der Freizeitanlage an der Solinger Stadtgrenze zu Haan traf sich Lemmer am Donnerstagnachmittag mit einem Architekten, um die schon seit längerer Zeit bestehenden Pläne für den Umbau der Umkleiden zu besprechen. Die Kabinen haben nämlich – wie so manches im Ittertal – ihre besten Zeiten schon eine ganze Weile hinter sich, sodass sie nun wieder auf Vordermann gebracht werden sollen.