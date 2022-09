ISG Solingen-Ohligs stellt neues Konzept vor : Die zweite Runde für Ohligs‘ Zukunft

Viele Maßnahmen der ISG zur Stärkung der Ohligser Innenstadt seien abhängig von den Umbau-Arbeiten, die am Marktplatz begonnen haben, sagt der Vorstand. Foto: Peter Meuter Foto: Peter Meuter

Solingen-Ohligs Die ISG möchte ihre Arbeit in Ohligs fortsetzen. In den kommenden fünf Jahren soll an bisherigen Maßnahmen angeknüpft werden. Zunächst müssen aber die Eigentümer in der Ohligser Innenstadt dem neuen Konzept zustimmen.

Man habe eine Kommunikationsplattform geschaffen, in die viele sich einbringen und die alle an einen Tisch bringe, sagt Thomas Meis, einer der drei Vorstände der Immobilien- und Standortgemeinschaft Solingen-Ohligs (ISG) über die bisher geleistete Arbeit. „Fast fünf Jahre ISG ist durchaus eine Erfolgsgeschichte“, findet auch Planungsdezernent Andreas Budde bei der Übergabe des neuen Konzepts für 2023 bis 2027. Denn die Arbeit der ISG soll in die zweite Phase gehen, zunächst erneut befristet auf fünf Jahre.

„Vor fünf Jahren haben wir gesagt, wir bringen Ohligs zum Strahlen“, sagt Vorstand Jörg Bergmann. Inzwischen habe man sogar wesentlich mehr geschafft, als man ursprünglich geglaubt hatte. „Eigentümer und Händler haben extrem viel bewegen können“, sagt Bergmann. Dafür habe man unter anderem mit der Ohligser Werbe- und Interessensgemeinschaft zusammengearbeitet, zudem sei die politische Unterstützung wichtig gewesen.

Info Budde lobt ISG für Städtebauförderung Engagement Bei der ISG funktioniere Andreas Budde zufolge, was Städtebauförderung erreichen wolle. Denn neben den städtischen Maßnahmen sei hier auch privatwirtschaftliches Engagement zu sehen. Ein solches Konzept klappe aber nicht überall, räumt Gloria Göllmann ein. Es sei abhängig von invididuellen Gegebenheiten. Sie unterstütze aber den Austausch von „Best-Practice“-Beispielen mit anderen Kommunen und Stadtteilen.

Den gemeinschaftlichen Erfolg sehe man unter anderem an dem geringen Leerstand in der Ohligser Innenstadt, sagt Thorsten Meis. Im Gegensatz zu vielen anderen Citys seien die Mieteinnahmen zumindest nicht weiter gesunken. Die Arbeit der ISG und die Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) seien „ganz gut Hand in Hand gegangen“, lobt Andreas Budde. „Dadurch, dass durch die ISG vieles in einer Hand liegt, wurden die Maßnahmen aus dem ISEK gut umgesetzt.“

Das neue ISG-Konzept wird an Andreas Budde (M.) übergeben von Holger Kartenberg, Sparkassen-Regionaldirektor (v.l.n.r.), Gloria Göllmann, Jörg Bergmann und Thorsten Meis. Foto: c-st Foto: Carolin Streckmann

Ein wichtiger Aspekt, den die ISG umgesetzt hat, sei die Installation eines Straßenmeisters im Stadtteil, der für die Sauberkeit der Straßen, Eingänge, Grünflächen und des Stadtmobiliars in Ohligs verantwortlich ist. „Es ist so wichtig, Sauberkeit und Sicherheit im Stadtteil zu gewährleisten“, sagt ISG-Geschäftsführerin Gloria Göllmann. Das sei auch im neuen Maßnahmen-Konzept eines der vier zentralen Handlungsfelder. Unter anderem solle die Arbeit des Straßenmeisters in den kommenden Jahren um neue Aufgaben wie die Veranstaltungskoordination ergänzt werden, zudem will die ISG lokale Dienstleister für die Sauberkeit des Stadtbildes beauftragen.

Daneben habe man „viele Veranstaltungen durchgeführt, die Kunden auch aus anderen Städten angelockt haben“, wie Vorstand Teut-Achim Rust betont. Das sei gut für die Kaufkraft vor Ort. Künftig werde es darum gehen, mit weiteren Aktionen und durch die weitere Gestaltung des öffentlichen Raums den Stadtteil zu stärken und durch eine Erweiterung des Netzwerks sowie Marketing-Arbeit die „Marke Ohligs“ zu etablieren. „Es geht darum, das neue Ohligs bekannt zu machen und diese Attraktivität nach außen zu tragen“, fasst Bergmann das zweite Handlungsfeld zusammen.

Im dritten Feld geht es um Nachhaltigkeit. Hier sei unter anderem ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit einer Solar-Initiative geplant, das Eigentümer bei der Anschaffung und Installation einer Photovoltaik-Anlage unterstützt. Auch einen elektrischen Pendelbus für Ohligs könne sich Teut-Achim Rust vorstellen, sagt er. Zuletzt möchte die ISG sich um die Akquise quartiersbezogener Fördermittel kümmern, die die Umsetzung diverser Maßnahmen unterstützen sollen.