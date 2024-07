Wohnen statt Einzelhandel Investor steckt Millionensumme in Geschäftshaus an Solinger Hauptstraße

Das mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in der City wirkt eher unscheinbar. Und hinzu kommt, dass das Gebäude aus den 1950er Jahren zurzeit hinter einem Baugerüst verschwindet. Doch klar ist auch, dass wohl die meisten Solinger irgendwann schon einmal über die Türschwellen des Hauses getreten sind. Denn dort, wo augenblicklich Bauarbeiter den Ton angeben, hatten früher einmal die Modemarke Adler sowie der schwedische Bekleidungsriese H & M ihre Filialen in der Klingenstadt.