Großprojekt in der Solinger Innenstadt Investor präsentiert neuen Omega-Plan

Geht es nämlich nach der niederländischen Projektentwicklungsgesellschaft mit deutschem Hauptsitz in Berlin sowie einer NRW-Niederlassung in Ratingen, sollen nach Möglichkeit bereits Mitte nächsten Jahres die ersten Bagger zur Realisierung des Projekts „so_nect“ rollen. Dabei will das Unternehmen, das in Solingen auch für das O-Quartier in Ohligs und das Projekt Green in Wald verantwortlich zeichnet, in Mitte einen modernen Dienstleistungs- und Bürokomplex aus dem bergischen Boden stampfen.