Interview mit Sonja Baumhauer : „Wir wollen noch präsenter werden“

Info

Zur Person Sonja Baumhauer (43) ist diplomierte Sozialpädagogin und Sozialmanagerin (M.A.). Nach ihrem ersten Studium an der Fachhochschule Düsseldorf arbeitete sie, teilweise parallel, für einen Bürgerfernsehsender in Essen und die filmothek der jugend nrw e.v. in Duisburg. Berufsbegleitend absolvierte sie das Studium Sozialmanagement an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Von Anfang 2011 bis April 2020 war sie für die Verwaltung in Monheim tätig, zuletzt als Bereichsleiterin Bildung und Kultur. Die gebürtige Düsseldorferin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Langenfeld.